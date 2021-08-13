В Ростовской области еще 28 человек скончались от последствий коронавируса

Больше пяти тысяч жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.По данным на 17 августа, за сутки от последствий опасного вируса скончались 28 человек. Это 22 женщины, 54, 60, 62, две по 64 года, три по 68 лет, 69, три по 70 лет, 71, 72, 76, две по 80 лет, 81, 82, 83, 84, 85 лет, и шестеро мужчин – 61, 67, 75, 78, 82, 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. У них было ожирение, сахарный диабет, онкология и другие болезни, которые способствовали тяжелому течению коронавируса. Таким образом, общее число умерших от опасной инфекции достигло 5606 человек.Растет и общее число инфицированных. С начала пандемии эта цифра достигла 117620, из которых опасный диагноз за последние сутки подтвердился у 484 человек. Коронавирус помолодел, о чем говорят данные статистики по новым заболевшим - большинство инфицированных - люди от 18 до 45 лет, а также много заболевших среди несовершеннолетних.Пока о новых ограничениях на Дону речи не идет. Власти и медики настаивают на вакцинации для выработки коллективного имуннитета, чтобы побороть вирус.