Еще 348 жителей Ростовской области победили коронавирус

В Ростовской области 348 человек выздоровели от коронавируса. По данным на 13 марта, за весь период пендемии в донском регионе выздоровели 67 516 человек. Об этом сообщает региональное правительство.Продолжают регистрировать и новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки медики выявили 246 новых инфицированных опасным вирусом. Всего за время пандемии инфекцию выявили у 76 486 дончан.Несмотря на рост заболевших, губернатор региона называет эпидемическую обстановку стабильной.