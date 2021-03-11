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Еще 348 жителей Ростовской области победили коронавирус

Еще 348 жителей Ростовской области победили коронавирус
В Ростовской области 348 человек выздоровели от коронавируса. По данным на 13 марта, за весь период пендемии в донском регионе выздоровели 67 516 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Продолжают регистрировать и новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки медики выявили 246 новых инфицированных опасным вирусом. Всего за время пандемии инфекцию выявили у 76 486 дончан.

Несмотря на рост заболевших, губернатор региона называет эпидемическую обстановку стабильной.

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