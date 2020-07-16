Коронавирус в Ростовской области выявили еще у 102 человек

В Ростовской области продолжается борьба с коронавирусом. Новые данные о заболевших публикует штаб СтопКоронавирус.рфПо данным на 18 июля, в Ростовской области общее число зараженных насчитывает 11 316 человек. За сутки коронавирусом заразились 102 дончанина. Как правило, люди заразились контактным способом или привезли инфекцию из другого региона страны.В стране также продолжают регистрировать новые случаи заражения опасным вирусом. Каждый день в разных регионах регистрируют случаи инфицирования, поэтому цифра в России составляет ежедневно примерно 6 тысяч новых инфицированных. За все время пандемии коронавирус выявили у 765 437 россиян.