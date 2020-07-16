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Коронавирус в Ростовской области выявили еще у 102 человек

Коронавирус в Ростовской области выявили еще у 102 человек
В Ростовской области продолжается борьба с коронавирусом. Новые данные о заболевших публикует штаб СтопКоронавирус.рф

По данным на 18 июля, в Ростовской области общее число зараженных насчитывает 11 316 человек. За сутки коронавирусом заразились 102 дончанина. Как правило, люди заразились контактным способом или привезли инфекцию из другого региона страны.

В стране также продолжают регистрировать новые случаи заражения опасным вирусом. Каждый день в разных регионах регистрируют случаи инфицирования, поэтому цифра в России составляет ежедневно примерно 6 тысяч новых инфицированных. За все время пандемии коронавирус выявили у 765 437 россиян.

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