Коронавирус в Ростовской области выявили еще у 102 человек
В Ростовской области продолжается борьба с коронавирусом. Новые данные о заболевших публикует штаб СтопКоронавирус.рф
По данным на 18 июля, в Ростовской области общее число зараженных насчитывает 11 316 человек. За сутки коронавирусом заразились 102 дончанина. Как правило, люди заразились контактным способом или привезли инфекцию из другого региона страны.
В стране также продолжают регистрировать новые случаи заражения опасным вирусом. Каждый день в разных регионах регистрируют случаи инфицирования, поэтому цифра в России составляет ежедневно примерно 6 тысяч новых инфицированных. За все время пандемии коронавирус выявили у 765 437 россиян.