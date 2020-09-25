В Ростовской области за сутки коронавирус побороли 187 человек

От коронавируса за сутки выздоровели 187 жителей Ростовской области. Об этом 29 сентября сообщило региональное правительство.Всего за период пандемии инфекцию смогли побороть 17 125 человек. Из них за минувшие сутки - 187 дончан.Однако количество заболевших также продолжает расти. За последние 24 часа в донском регионе выявили 190 случаев инфицирования. Общее количество зараженных жителей Ростовской области составило 21 740.Несмотря на рост заболеваний, жертв пандемии, к счастью, не прибавилось.