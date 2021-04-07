В Ростовской области за сутки скончались 26 человек, болевших COVID-19

В Ростовской области растет число смертей от коронавируса. За сутки с 8 по 9 апреля инфекция забрала жизни 26 человек. Это 13 женщин в возрасте от 61 года до 92 лет и столько же мужчин от 53 до 85 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и заболевания легких. По информации регионального правительства, с начала пандемии не стало 3 771 человека.Увеличилось и количество заболевших. За минувшие сутки вирус подхватили 242 жителя Ростовской области. Большинство из них составляют люди от 18 до 45 лет и от 46 до 65 лет - по 31,8%. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 83 003 человека.