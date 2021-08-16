Ещё 27 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в региональном правительстве 18 августа.Среди них 23 женщины в возрасте от 49 до 92 лет и четверо мужчин от 59 до 83. По информации медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии с опасным заболеванием не смогли справиться 5 633 жителя донского региона.Продолжают бороться за жизнь с вирусом больше 9 тысяч человек. Среди них 4 173 пациента получают помощь медиков в стационарах. К аппаратам вентиляции легких подключены 417 инфицированных. Из них 39 больных находятся в тяжелом состоянии.За сутки с 17 по 18 августа в Ростовской области выявили ещё 485 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии нарастающим итогом достигло 118 105.