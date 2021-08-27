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Еще 28 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

Еще 28 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

Еще 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 августа.

Среди них - 20 женщин в возрасте от 36 до 87 лет и восемь мужчин - от 43 до 78 лет. По данным медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии почти 6 тысяч жителей Дона не смогли справиться с опасным заболеванием.

Продолжают борьбу за жизнь еще более 10 тысяч человек. Из них 4 106 больных получают помощь медиков в стационарах. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 382 пациента, 40 находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 482 человека. Всего с начала пандемии число заболевших нарастающим итогом достигло до 123 930 инфицированных.

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