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Жертвами коронавируса стали еще 28 жителей Ростовской области

Жертвами коронавируса стали еще 28 жителей Ростовской области

Еще 28 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19. Об этом сообщили в правительстве донского региона 24 августа.

Среди них - 19 женщин в возрасте от 48 до 92 лет и девять мужчин – от 41 года до 88 лет. Как сообщают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии число жертв опасного вируса достигло 5 799 человек.

Продолжают бороться с инфекцией больше 9 тысяч человек. Из них 4 201 пациент получает помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 429 инфицированных, 46 находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заболели уже больше 121 тысячи человек. В том числе 483 случая заражения выявили за последние 24 часа.

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