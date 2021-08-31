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Еще 28 человек из Ростовской области стали жертвами коронавируса

Еще 28 человек из Ростовской области стали жертвами коронавируса

Еще 28 человек из Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом сообщили в региональном правительстве области 2 сентября.

Летальность вируса поднялась до 4,82%. Ростовская область все еще входит в тройку регионов России с самыми высокими показателями. Выше только в Тульской области, там коэффициент летальности составляет 5,29%, и в Краснодарском крае, где скончались почти восемь заболевших из 100.

Продолжают бороться за жизни больше 10 тысяч человек. Их них 3 960 получают помощь врачей стационарно. К ИВЛ подключены 373 пациента, 32 находятся в тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

За сутки число заразившихся увеличилось на 475 человек. Всего с начала пандемии заболели больше 125 тысяч инфицированных.

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