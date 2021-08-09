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Ещё 27 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 27 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 27 жителей Ростовской области скончались от коронавируса. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона 11 августа.

Среди скончавшихся 20 женщин в возрасте от 57 до 95 лет и семь мужчин - от 32 до 88 лет. Медики сообщаю, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. С начала пандемии число жертв нарастающим итогом достигло 5 439 человек.

Продолжают бороться за жизнь с инфекцией больше 8 тысяч заболевших. Из них 3 960 пациентов получают помощь врачей в стационарах. К ИВЛ подключены 374 человека, 46 - находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии опасную болезнь подхватил 114 701 житель Ростовской области. В том числе 483 случая заражения, выявленных за прошедшие сутки.

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