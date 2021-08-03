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В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 27 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 27 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 27 человек. Об актуальной ситуации с ковидом рассказали в правительстве донского региона.

За сутки с 4 по 5 августа не смогли справиться с опасной инфекцией ещё 18 женщин в возрасте от 46 до 95 лет и девять мужчин от 50 до 92 лет. По информации медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Продолжают бороться за жизни больше 7 тысяч человек. Около половины из них, 3 697 пациентов, получают помощь медиков в стационарах. К искусственной вентиляции лёгких подключён 361 человек, 50 находятся в тяжёлом состоянии.

Заразились за прошедшие сутки ещё 456 жителей донского региона. Всего с начала пандемии число людей с положительным ПЦР-тестом перевалило за 111 тысяч человек.

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