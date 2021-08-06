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В Ростовской области от коронавируса скончались 26 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 26 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 26 человек. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона 10 августа.

Среди зараженных - 16 женщин в возрасте от 43 до 89 лет и 10 мужчин - от 39 до 84 лет. Специалисты сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии в Ростовской области не смогли побороть вирус 5 412 человек.

Продолжают бороться за жизни больше 8 тысяч жителей Дона. Из них почти 4 тысячи человек получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 365 пациентов, 47 находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в области подхватили опасную инфекцию уже больше 114 тысяч человек, в том числе рекордные 479 случаев заражения выявлены за последние сутки.

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