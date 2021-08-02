Ещё 24 жителя Ростовской области скончались от коронавируса
Ещё 24 жителя Ростовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона 4 августа.
Среди них 13 женщин в возрасте от 49 до 87 лет и 11 мужчин - от 52 до 83 лет. Медики сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Продолжают бороться за жизни с опасным вирусом больше 7 тысяч человек. Из них 3 686 больных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 357 инфицированных, 47 находятся в тяжёлом состоянии.
Всего с начала пандемии в Ростовской области заболели 111 386 жителей донского региона, в том числе рекордные 449 случаев заражения выявлены за последние сутки. Напомним, в связи с усугубляющейся ситуацией с 4 августа в области действуют дополнительные коронавирусные ограничения.