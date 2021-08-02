Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ещё 24 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 24 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 24 жителя Ростовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона 4 августа.

Среди них 13 женщин в возрасте от 49 до 87 лет и 11 мужчин - от 52 до 83 лет. Медики сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Продолжают бороться за жизни с опасным вирусом больше 7 тысяч человек. Из них 3 686 больных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 357 инфицированных, 47 находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заболели 111 386 жителей донского региона, в том числе рекордные 449 случаев заражения выявлены за последние сутки. Напомним, в связи с усугубляющейся ситуацией с 4 августа в области действуют дополнительные коронавирусные ограничения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.