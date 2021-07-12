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От COVID-19 скончались 24 жителя Ростовской области

От COVID-19 скончались 24 жителя Ростовской области

За сутки с 13 по 14 июля от COVID-19 скончались 24 жителя Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Из них 13 женщин в возрасте от 57 до 86 лет и 11 мужчин - от 39 до 84 лет. Как сообщают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период пандемии в области скончались 4 878 человек.

Продолжают бороться за жизни больше 6 тысяч человек. Из них 2 449 жителей Дона получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 259 человек. В том числе 28 граждан, находящихся в тяжёлом состоянии.

Всего за весь период пандемии заразились опасной инфекцией 103 368 человек. За последние сутки это число увеличилось на 318 жителей Дона. Больше 92 тысяч человек уже смогли справиться с опасным вирусом.

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