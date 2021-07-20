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В Ростовской области от COVID-19 скончались больше 5 тысяч человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались больше 5 тысяч человек

Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 5010 человек. Ещё 20 жителей Ростовской области скончались от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 22 июля.

Из них 10 женщин в возрастной группе от 53 до 85 и 10 мужчин - от 47 до 85 лет. Специалисты сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Продолжают бороться за жизнь с инфекцией ещё больше 6 тысяч человек. Из них 3 134 человека получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 172 человека, 32 - находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии на Дону заразились 106 075 жителей Ростовской области, включая 355 человек за прошедшие сутки. Справились с инфекцией 94 504 гражданина.

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