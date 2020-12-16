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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 389 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 389 человек
В Ростовской области растет количество заболевших COVID-19. По состоянию на 18 декабря, с начала пандемии диагноз коронавирус подтвердился у 46 614 человек.

За прошедшие сутки инфекцию выявили у 389 дончан. Больше всего новых зараженных зафиксировали среди людей от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории опасный вирус подхватили 154 жителя Ростовской области, или 39,6%. Пациентами с COVID-19 стали 128 человек, что составляет 32,9%. Инфекция не обошла стороной и пенсионеров: коронавирус выявили у 67 дончан в возрасте от 66 до 79 лет (17,2%). Меньше всего заразились дети (25 несовершеннолетних, или 6,4%) и 15 пожилых людей в возрасте старше 80 лет (15 человек, или 3,9%).

По информации областного правительства, увеличилось и количество жертв пандемии. За последние 24 часа специалисты зарегистрировали 24 случая смерти от COVID-19. Общее число умерших достигло 1 782 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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