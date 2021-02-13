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От коронавируса выздоровели еще 328 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 328 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 15 по 16 февраля инфекцию побороли 328 человек. Всего за период пандемии вирус COVID-19 побороли 59 506 дончан, что составляет 85,8% всех случаев заражения.

Ежедневное количество заболевших продолжает снижаться. За последние 24 часа медики выявили инфекцию у 332 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 69 357 жителей региона.

Стационарное лечение получают 2 020 пациентов с COVID-19. Из них 197 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

От вируса скончались еще 11 дончан. Инфекция забрала жизни шести женщин в возрасте от 60 до 86 лет и пяти мужчин от 64 до 76. Общее число людей, умерших от коронавируса, нарастающим итогом достигло 2 954. Как сообщили в правительстве региона, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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