Медики Ростовской области вылечили от коронавируса еще 309 человек

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 38 427 человек. По состоянию на 21 декабря 309 из них справились с COVID-19 за минувшие сутки.Наряду с большим количеством выздоровевших растет и число заболевших. За последние 24 часа специалисты зафиксировали 387 случаев заражения. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 47 783 жителей Ростовской области.В стационарах проходят лечение 2 828 человек, из них 246 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Под наблюдением врачей находятся 31 600 дончан с подозрением на COVID-19, сообщили в региональном правительстве. Как правило, все обследуемые пребывают на самоизоляции по месту жительства. С начала пандемии медицинским наблюдением были охвачены 134,07 тысячи человек. Из них у 102,47 тысячи подозрения не подтвердились.