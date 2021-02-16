Медики вылечили от коронавируса еще 348 жителей Ростовской области

В Ростовской области число выздоровевших пополнили 348 человек. С начала пандемии по 18 февраля от коронавируса выздоровели 60 193 человека.За последний месяц в донском регионе наблюдается спад числа зараженных. По информации регионального правительства, за прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 323 человек. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 70 006 дончан.Снизилось и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении и обеспечении кислородом. В стационарах получают лечение 1 809 пациентов - на 79 меньше, чем за предыдущий день. К аппаратам ИВЛ подключены 157 дончан - на 10 человек меньше.При этом смертность не уменьшается. За минувшие сутки от инфекции скончались 11 мужчин в возрасте от 62 до 84 лет и 10 женщин от 43 лет до 91 года. Всего вирус унес жизни 2 994 жителей Ростовской области.