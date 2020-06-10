Число вылечившихся от коронавируса в Ростовской области достигло почти трех тысяч

В Ростовской области число вылечившихся от коронавируса достигло почти трех тысяч человек. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 11 июня, за сутки от COVID-19 в донском регионе излечились 152 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 2 702 человек.Несмотря на положительную динамику выздоровления дончан, в регионе продолжают регистрировать случаи заражения инфекцией. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 220 человек. 6 954 зараженных выявлены на Дону.За все время пандемии жертвами коронавируса стали 59 человек. В большинстве случаев умершие - пожилые люди с хроническими заболеваниями.