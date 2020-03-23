В Ростове под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более тысячи человек



Более тысячи ростовчан находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.



Согласно данным мэрии донской столицы на 25 марта, врачи наблюдают за состоянием 1 060 человек, в том числе 72 детей. В детскую городскую больницу изолированы 15 человек. Ещё 10 человек госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко.



Напомним, 25 марта диагноз COVID-19 подтвердился у 29-летней ростовчанки. 21 марта девушка вернулась из Таиланда.

- Пациентка находится в инфекционном модуле МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко», где ей оказывают необходимую медицинскую помощь, - сообщили в администрации Ростова. – Её состояние удовлетворительное.



В Ростовской области, по данным управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 1 263 человека.



Напомним, что в Ростовской области с 25 марта ужесточены меры против коронавируса. Так, запрещаются любые мероприятия с участием более 50 человек, приостанавливается посещение учреждений дополнительного образования и спортивных секций.