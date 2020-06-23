Ещё 13 детей заразились коронавирусом в Ростовской области

Стало известно, людей каких возрастных категорий затронул коронавирус за последние сутки в донском регионе. Данные по состоянию на утро 25 июня опубликованы на портале правительства Ростовской области.Новыми заражёнными стали 124 человека. Среди них — 13 детей, 33 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 53 — от 46 до 65 лет, 15 — от 66 до 79 лет и 10 — старше 80 лет. Они являются жителями 20 городов и районов области.Общее число инфицированных на Дону — 9 074. От COVID-19 умерли уже сто человек. Хотя коронавирус выявляют среди людей разных возрастов, тяжелее всего его переносят пенсионеры. Болезнь быстрее поражает ослабленный в силу возраста или хронической болезни организм.