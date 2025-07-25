Начальник отдела минсельхоза Ростовской области Николай Ляхов был судим за пьяное ДТП

Фото: Ростов.ру

Начальник отдела минсельхоза Ростовской области Николай Ляхов был задержан. Как сообщил источник Donday, несколько лет назад он уже попадал в неприятную ситуацию.Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля 2022 года, Ляхов попал в ДТП в Аксайском районе. На месте аварии инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя от чиновника. Они предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но Ляхов отказался.В аварии никто не пострадал, но суд все равно состоялся. Ляхова признали виновным, оштрафовали на 200 тысяч рублей и запретили водить машину на два года. Несмотря на запрет для госслужащих иметь судимость, Николай Ляхов сохранил свой пост.