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Главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали. Силовики пришли к нему утром 25 июля.По данным следствия, в 2022 году Коваленко велел начальнику отдела образования заключить договоры с ООО «Донтеплоэнерго» для отопления школ без концессионного соглашения. Из-за этого бюджет района потерял более 25 миллионов рублей за отопительный сезон 2022–2023 годов.На второй отопительный сезон власти района и «Донтеплоэнерго» заключили новый договор. Однако УФАС и Арбитражный суд Ростова признали этот договор недействительным из-за нарушений.Олегу Коваленко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.В тот же день задержали начальника отдела минсельхоза Николая Ляхова. Его обвиняют в получении взятки.