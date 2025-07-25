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Главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали

Главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали
Главу Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали. Силовики пришли к нему утром 25 июля.

По данным следствия, в 2022 году Коваленко велел начальнику отдела образования заключить договоры с ООО «Донтеплоэнерго» для отопления школ без концессионного соглашения. Из-за этого бюджет района потерял более 25 миллионов рублей за отопительный сезон 2022–2023 годов.

На второй отопительный сезон власти района и «Донтеплоэнерго» заключили новый договор. Однако УФАС и Арбитражный суд Ростова признали этот договор недействительным из-за нарушений.

Олегу Коваленко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

В тот же день задержали начальника отдела минсельхоза Николая Ляхова. Его обвиняют в получении взятки.
Фото: соцсети
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