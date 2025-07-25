О национальных проектах можно узнать в донских государственных пабликах

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Реализация национальных проектов России продолжается в донском регионе. Это способствует стабильному социально-экономическому развитию государства, укрепляет его позиции в культурной и экономической сферах, а также повышает уровень жизни населения. Для достижения этих целей необходимо осуществить ряд мер.О том, что именно в рамках нацпроектов благоустраивается территория, жители Ростовской области могут узнавать из донских госпабликов.Государственные аккаунты в социальных сетях – это официальные страницы государственных и муниципальных органов власти, а также подведомственных им организаций. Здесь они делятся информацией о своей работе. Граждане могут оперативно узнавать актуальные новости, задавать вопросы и участвовать в опросах.К примеру, в госпаблик администрации Усть-Донецкого района рассказывает о благоустройстве сквера на территории, прилегающей к церкви Иоанна Богослова в хуторе Мостовом, также в Шахтах по нацпроекту продолжается масштабная реконструкция одного из любимых мест отдыха горожан — Александровского парка.Как отметил заместитель губернатора Артем Хохлов, в Ростовской области сегодня функционирует 5323 госпаблика. С начала года через систему «Госпаблики» было опубликовано 518 027 постов.Помимо этого жители Ростовской области могут получать актуальную и достоверную информацию о работе временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря и правительства региона через официальные социальные сети.Телеграм – https://t.me/Yuri_SlusarВКонтакте – https://vk.com/yuri_slusarОдноклассники – https://ok.ru/group/yurislusarАккаунты Правительства Ростовской области:Одноклассники – https://ok.ru/pravitelstvo61ВКонтакте – vk.com/pravitelstvo61Телеграм – https://t.me/RostovRegion