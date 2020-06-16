В Ростовской области — более восьми тысяч заражённых коронавирусом

В Ростовской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило восемь тысяч. По состоянию на утро 18 июня на Дону — 8 097 инфицированных. За последние сутки диагноз поставили 146 людям. Соответствующие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.Вирус поражает людей всех возрастов. Каждый день COVID-19 выявляют как у маленьких детей, так и у пожилых дончан старше 80 лет. Легче всего болезнь переносят пациенты младшего возраста, тем не менее на Дону за весь период выявили один случай летального исхода среди детей. От коронавируса умер 12-летний ребёнок, страдавший заболеванием центральной нервной системы.Официально зарегистрированных в России случаев инфицирования — 561 091. За последние сутки зафиксировали 7 790 новых пациентов. Жертвами COVID-19 стали 7 660 жителей страны.