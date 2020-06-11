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Большая часть новых заражённых коронавирусом на Дону - люди старше 45 лет

Большая часть новых заражённых коронавирусом на Дону - люди старше 45 лет
Опубликованы данные о возрасте новых заболевших COVID-19 в донском регионе. Информацию сообщили в правительстве Ростовской области.

За последние сутки на территории Дона зарегистрировали 160 инфицированных в 23 городах и районах. Среди них - шесть детей, 67 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 61 - от 46 до 65 лет, 16 - от 66 до 79 лет и 10 - старше 80 лет.

В общей сложности в регионе зафиксирован 7 641 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Лечение в стационарах получают 755 пациентов, таким образом, коечный фонд загружен только на треть. От COVID-19 умерли 67 человек.

Коронавирус затронул уже каждый муниципалитет Ростовской области. В крупных городах и районах каждый день выявляют большое количество заболевших, при этом остаётся ряд населённых пунктов, где число инфицированных составляет единицы.

Теги: коронавирус в Ростове

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