Еще 112 человек в Ростовской области заболели коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом. По данным на 2 июня, положительные результаты ПЦР-тестов получили еще 112 человек.Большинство новых пациентов с COVID-19 - пенсионеры от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 36,6%. На втором месте оказались жители региона от 46 до 65 лет (31,3%). Также борьбу с инфекцией начали 20,5% молодежи от 18 до 45 лет.Вирус обнаружили у стариков и детей. В числе зараженных 7,1% составляют пожилые люди старше 80 лет. Еще 4,5% - несовершеннолетние.За последние сутки медики зафиксировали случаи заражения в 26 городах и районах области. Из них 29 - жители донской столицы. На втором месте находится Таганрог (10 человек), а на третьем - Батайск (девять). Меньше всего заболевших выявили в Азове, Зверево, Волгодонске и Волгодонском районе, а также в Матвеево-Курганском, Каменском и Октябрьском.Общее число инфицированных достигло 376 765 человек. По информации регионального правительства, 10 932 из них скончались.