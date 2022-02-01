За сутки 2 950 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки со 2 по 3 февраля диагноз подтвердился у 2 950 человек.Большинство новых зараженных по-прежнему составляет молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 37,3% человек. На втором месте - люди от 46 до 65 лет. Медики зафиксировали 27,3% случаев инфицирования среди этой группы.В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Вирус подхватили 8,4% людей от 66 до 79 лет и 2,6% - старше 80. Заразились и дети. Диагноз подтвердился у 24,4% несовершеннолетних.Общее количество заболевших достигло 225 638 человек. По данным правительства региона, большинство из них уже выздоровели. Но побороть болезнь удалось не всем. Опасный вирус забрал жизни 10 059 человек.