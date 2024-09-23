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Главный тренер ФК «Ростов» раскритиковал судей после матча с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер ФК «Ростов» раскритиковал судей после матча с махачкалинским «Динамо»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен работой судей после матча с махачкалинским «Динамо». Игра состоялась 22 сентября и завершилась со счетом 0:0.

- Они все на «белое» говорят «черное», а на «черное» — «белое». И не только они, но и те, кто сидит в комитете даже. Смысл об этом говорить? - возмутился тренер доской команды во время пресс-конференции.

Ранее Карпин высказывал недовольство работой судей после матча восьмого тура с «Краснодаром», который закончился со счетом 0:2.
Фото: ФК «Ростов»
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