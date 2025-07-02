В районе старого аэропорта в Ростове построят новую транспортную развязку за 4,1 млрд

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В Ростове-на-Дону в районе бывшего аэропорта намечено строительство сложной многоярусной дорожной развязки, оцениваемой в 4,1 миллиарда рублей. Информация об этом была опубликована на официальном сайте администрации города.Как сообщили представители городской власти, проект реконструкции улицы Берберовской (от улицы Вересаева до проспекта 40-летия Победы) с возведением транспортной развязки успешно прошел все необходимые государственные проверки и получил одобрение.Осуществление этого важного инфраструктурного проекта запланировано на период с 2026 по 2027 годы. Вопрос выделения средств на эти цели находится в ведении Министерства транспорта Ростовской области.