Внедрение «струнного транспорта» рассматривают в Ростовской области

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Власти Ростовской области изучают возможности внедрения «струнного транспорта» в регионе. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с местными медиа.Юрий Слюсарь подчеркнул, что такая транспортная система существенно улучшит инфраструктуру, позволяя избежать использования наземных дорог. Это также даст возможность жителям Ростова добираться до Левого берега и аэропортов быстрее.«Струнный транспорт» предполагает использование рельсов, натянутых между опорами, по которым будут двигаться специальные модули или капсулы, способные развивать скорость до 150 километров в час.Кроме этого, рассматриваются и другие варианты общественного транспорта, такие как водный транспорт по реке Дон и городская электричка. Также предусмотрена канатная дорога, соединяющая центр Ростова с Левым берегом через Зеленый остров. Тем не менее, по словам губернатора, канатная дорога вряд ли станет удобной для повседневных поездок и, скорее всего, будет использоваться для туристических экскурсий.