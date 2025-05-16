Двум бойцам из Ростовской области установили памятные доски

Фото: ВКО ВВД

В Ростовской области увековечили память двух солдат, отдавших свои жизни в ходе спецоперации. В Недвиговской казачьей школе Мясниковского района появились мемориальные доски в память об Александре Пилуеве и Павле Болозане.Оба героя родом из Мясниковского района и являются выпускниками школы № 16 в Недвиговке. Павел Болозан трагически погиб в ожесточенных сражениях при освобождении Курской области в конце октября 2024 года. Александр Пилуев погиб в боях на Караховском направлении в конце января 2025 года.