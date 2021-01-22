Двое жителей Таганрога, обвиняемых в убийстве, предстанут перед судом

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины и 39-летней женщины. Их обвиняют по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «Похищение личного документа».По версии следствия, происшествие случилось в феврале 2020 года. Обвиняемые проникли в дом 39-летнего жителя Таганрога и стали требовать у него банковскую карту. Он не стал отдавать свое имущество, из-за чего вломившиеся напали на него. Мужчину жестоко избили руками, ногами и бытовыми предметами, а после нанесли множество резаных ранений. Пострадавший скончался в жестоких муках на месте случившегося.После совершения убийства обвиняемые похитили имущество погибшего на сумму свыше восьми тысяч рублей.Мужчину и женщину задержали. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.- По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.