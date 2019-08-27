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Перед судом предстанут два жителя Ростовской области, обвиняемые в похищении и убийстве человека

Перед судом предстанут два жителя Ростовской области, обвиняемые в похищении и убийстве человека
Два жителя Ростовской области, обвиняемые в похищении и убийстве человека, отправятся под суд. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Согласно информации донского СУ СКР, происшествие случилось в октябре 2018 года в Азовском районе. Обвиняемые похитили 30-летнего местного жителя и вывезли его в безлюдное место. Затем один из них убил мужчину. После этого фигуранты закопали его тело в землю и скрылись с места преступления.

В зависимости от роли они обвиняются по статьям «Похищение человека», «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений».

-В ходе предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу.

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