Перед судом предстанут два жителя Ростовской области, обвиняемые в похищении и убийстве человека



Два жителя Ростовской области, обвиняемые в похищении и убийстве человека, отправятся под суд. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.



Согласно информации донского СУ СКР, происшествие случилось в октябре 2018 года в Азовском районе. Обвиняемые похитили 30-летнего местного жителя и вывезли его в безлюдное место. Затем один из них убил мужчину. После этого фигуранты закопали его тело в землю и скрылись с места преступления.



В зависимости от роли они обвиняются по статьям «Похищение человека», «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений».



-В ходе предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Сейчас обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу.