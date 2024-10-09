Движение в центр Ростова парализовало из-за ДТП на мосту Стачки

Фото: Яндекс Карты

Движение в центр Ростова парализовало из-за аварии на мосту Стачки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».Авария произошла на мосту Стачки 9 октября около 8:11. Затор тянется от улицы Коминтерна до моста Стачки. При этом протяженность затора с каждой минутой только увеличивается.По данным «Яндекс. Карт», в утренний час пик, в 9:20, протяженность пробки составляет более двух километров.Машины двигаются со скоростью не более 10 километров в час. Многие люди опаздывают на занятия и работу.Чтобы не попасть в пробку, водителей просят заранее искать альтернативные маршруты.