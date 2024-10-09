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Движение в центр Ростова парализовало из-за ДТП на мосту Стачки

Движение в центр Ростова парализовало из-за ДТП на мосту Стачки

Движение в центр Ростова парализовало из-за аварии на мосту Стачки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Авария произошла на мосту Стачки 9 октября около 8:11. Затор тянется от улицы Коминтерна до моста Стачки. При этом протяженность затора с каждой минутой только увеличивается.

По данным «Яндекс. Карт», в утренний час пик, в 9:20, протяженность пробки составляет более двух километров.

Машины двигаются со скоростью не более 10 километров в час. Многие люди опаздывают на занятия и работу.

Чтобы не попасть в пробку, водителей просят заранее искать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс Карты
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