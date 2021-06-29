Две сотрудницы Миллеровской ЦРБ, осужденные за мошенничество и подделку документов, избежали реального наказания. Об этом 1 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.Приговор был вынесен врачу-терапевту Людмиле Родак и медсестре Марине Базаровой. Суд установил, что женщины присвоили себе денежные средства, принадлежащие Фонду обязательного медицинского страхования.Действовали медики по четко отработанному пану. Базарова и Родак знали, что за каждого пациента, прошедшего диспансеризацию, их ждет прибавка к зарплате. Тогда они изготовили карты учета и талоны пациента, которому была оказана медицинская помощь с заведомо ложным прохождением диспансеризации. Затем женщины передавали все необходимое в центр автоматизации и защиты информации МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района». После этого им зачислялись дополнительные выплаты. Помимо этого, Базарова занималась подложными документами, в которых указывала недостоверные сведения лиц, якобы прошедших диспансеризацию. Общая сумма ущерба составила 41 тысячу рублей. Медиков обвинили в мошенничестве и подделке документов.По решению суда реального лишения свободы фигурантки не получили. Родак назначено наказание в виде штрафа размером 40 тысяч рублей, а Базаровой - в размере 35 тысяч рублей с ограничением свободы на полгода. Однако участковая медсестра была освобождена от назначенного ей ограничения, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.