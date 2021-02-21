В Ростове за ложный донос и подделку документов осудили адвоката

Кировский районный суд вынес приговор адвокату, входящему в состав Адвокатской палаты Ростовской области. Наталью Сахарову признали виновной в совершении трех преступлений: предложение посредничества во взяточничестве, заведомо ложный донос и хранение и использование заведомо поддельного официального документа.По версии следствия, в 2015 году Сахарова предложила передать 2 миллиона рублей должностному лицу в правоохранительных органах. За эту сумму ее клиенту могли переквалифицировать деяния на менее тяжкий состав преступления.В мае 2019 года она написала заявление о преступлении, в котором объявила, что следователь повредил ее машину, когда передавал уведомление. Однако результаты доследственной проверки не указывают на подобные действия.Через несколько месяцев, в июле-августе того же года Наталья Сахарова была защитником по одному из уголовных дел. Срок для подачи заявления ходатайства о проведении предварительного слушания истек. Поэтому адвокат предоставила суду подложный реестр почтовых отправлений, якобы подтверждающий факт соблюдения ею сроков.- Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Наталья Сахарова также лишена права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, приговор в законную силу еще не вступил.