Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Осуждённые за вымогательства полицейские из Ростовской области обжалуют приговор

Осуждённые за вымогательства полицейские из Ростовской области обжалуют приговор
Полицейские, осуждённые за вымогательства с подчинённых, обжалуют приговор.

Бывший руководитель отдела полиции «Кашарский» подполковник Роман Лазарев и экс-начальник отдела ГИБДД этого же района Вячеслав Ветлицын подали жалобу на приговор Миллеровского районного суда.

Как сообщили в Ростовском областном суде, жалобы бывших правоохранителей рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам, пишет DonDay.ru.

Напомним, полицейских осудили за вымогательство денег с подчинённых на протяжении нескольких лет. За откаты руководители обещали общее покровительство и попустительство по службе.

Романа Лазарева и Вячеслава Ветлицына суд приговорил к семи годам лишения свободы каждого. Кроме того, они должны заплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.