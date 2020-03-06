Осуждённые за вымогательства полицейские из Ростовской области обжалуют приговор



Полицейские, осуждённые за вымогательства с подчинённых, обжалуют приговор.



Бывший руководитель отдела полиции «Кашарский» подполковник Роман Лазарев и экс-начальник отдела ГИБДД этого же района Вячеслав Ветлицын подали жалобу на приговор Миллеровского районного суда.



Как сообщили в Ростовском областном суде, жалобы бывших правоохранителей рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам, пишет DonDay.ru.



Напомним, полицейских осудили за вымогательство денег с подчинённых на протяжении нескольких лет. За откаты руководители обещали общее покровительство и попустительство по службе.



Романа Лазарева и Вячеслава Ветлицына суд приговорил к семи годам лишения свободы каждого. Кроме того, они должны заплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки.