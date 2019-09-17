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В Ростове фасад лицея № 13 отремонтируют более чем за 35 млн рублей

В Ростове фасад лицея № 13 отремонтируют более чем за 35 млн рублей
В донской столице проведут капитальный ремонт лицея № 13. На реставрацию здания на площади Свободы из городского бюджета выделили 35 231 660 рублей. Исполнителя работ ищет Управление капитального строительства Ростова.

Согласно документам на сайте госзакупок реставрация фасада заключается в его покраске. По всей видимости, дороговизна закупки обосновывается статусом здания. Лицей № 13 является объектом культурного наследия.

Подрядчика определят 18 октября. Ремонт фасада учебного заведения закончат до середины декабря текущего года.

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