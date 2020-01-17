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Древнюю игрушку из кости и свинца обнаружили в Ростовской области

Древнюю игрушку из кости и свинца обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области археологи обнаружили средневековую игрушку. Находку сделали во время раскопок на Петровском бульваре в Азове.

Как рассказали в местном музее-заповеднике, в средневековом городе самой популярной игрой была, пожалуй, игра в кости. Причём тогда использовали настоящие части скелета животных, в основном мелкого рогатого скота.

Однако недавно учёным посчастливилось найти игрушку, которая кардинально отличалась от всего, что им попадалось ранее. В земле лежала игрушка из кости коровы, причём внутри у неё — несколько сотен граммов свинца. Астрагал очень тяжёлый, и сейчас остаётся загадкой, для чего его таким изготовили.

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