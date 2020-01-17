Древнюю игрушку из кости и свинца обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области археологи обнаружили средневековую игрушку. Находку сделали во время раскопок на Петровском бульваре в Азове.



Как рассказали в местном музее-заповеднике, в средневековом городе самой популярной игрой была, пожалуй, игра в кости. Причём тогда использовали настоящие части скелета животных, в основном мелкого рогатого скота.



Однако недавно учёным посчастливилось найти игрушку, которая кардинально отличалась от всего, что им попадалось ранее. В земле лежала игрушка из кости коровы, причём внутри у неё — несколько сотен граммов свинца. Астрагал очень тяжёлый, и сейчас остаётся загадкой, для чего его таким изготовили.