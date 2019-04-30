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Азовские археологи нашли при раскопках средневековую вислую печать

Азовские археологи нашли при раскопках средневековую вислую печать
В Азове продолжаются раскопки на участке в пределах венецианской Таны. 7 мая там нашли необычную находку, вылитую из свинца.

По словам археологов, загадочным предметом округлой формы с каким-то начертанием оказалась средневековая вислая печать. Она, скорее всего, была вылита из свинца.

Специалисты недоумевают, почему печать была отлита не из серебра, а именно из свинца. Ведь в средневековье люди разбирались в драгоценных металлах намного лучше, чем сейчас. Поэтому такая имитация, вероятнее всего, была намеренной.

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