Азовские археологи нашли при раскопках средневековую вислую печать



В Азове продолжаются раскопки на участке в пределах венецианской Таны. 7 мая там нашли необычную находку, вылитую из свинца.



По словам археологов, загадочным предметом округлой формы с каким-то начертанием оказалась средневековая вислая печать. Она, скорее всего, была вылита из свинца.



Специалисты недоумевают, почему печать была отлита не из серебра, а именно из свинца. Ведь в средневековье люди разбирались в драгоценных металлах намного лучше, чем сейчас. Поэтому такая имитация, вероятнее всего, была намеренной.