Древнюю средневековую гирю обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области во время раскопок нашли свинцовую гирю. Находка датируется временами средневековья. Она попалась азовским археологам во время исследований на Петровском бульваре.



Во времена Золотой Орды город Азак был всемирно известным торговым центром. Несмотря на это учёные редко находят здесь предметы, относящиеся к этой сфере. На центральной улице города нашли несколько свинцовых гирь для чашечных весов.



- Этот экземпляр — самый большой. Он весит 1690 граммов, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Выполнен он не очень качественно.



Андрей Николаевич добавил, что в одном из учебников по истории Азака автор пишет, что здесь торговцы были очень точны в измерениях веса. Однако, судя по тому, что гири делали из свинца, это не было правдой. Работая с таким металлом, очень трудно достигнуть точности.