Древнюю форму для отлива пуговиц нашли в Ростовской области



Литейную форму 14-го века обнаружили при раскопках в Азове. Такие находки всегда являются интересными для археологов. Особенную ценность имеют подобные экспонаты, которые использовались для массового производства.



В найденной форме из серого сланца средневековые жители отливали свинцовые пуговицы. Как рассказали в Азовском музее-заповеднике, за последние годы специалисты нашли несколько сотен подобных изделий.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский заметил, что мастер, который сделал заготовку для этой формы, был не очень опытным. Судя по краям пластины, ему далеко не с первого раза удалось правильно выпилить её.



В Восточной Европе подобные изделия бытовали несколько столетий. Существует множество гипотез относительно их предназначения. Некоторые исследователи предполагают, что с помощью таких форм отливали эквивалент денег. Однако Андрей Николаевич уверен, что это не так, ведь в древнем Азаке монеты чуть ли не валялись под ногами у прохожих. Есть также версии, что это были пряслица, товарные пломбы и даже элементы конской сбруи. Но археологи точно знают, что в основном их использовали в качестве пуговиц.

