Редкий сосуд необычной формы обнаружили донские археологи



В Ростовской области археологи обнаружили необычный кувшин. О находке рассказали в Азовском музее-заповеднике.



Сюрпризом для учёных стал фрагмент керамического поливочного водолея. Подобные предметы редко встречаются при раскопках средневекового города.



Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, мастера гончарного дела выпускали однотипные изделия, которые предназначались для массовой продажи. Но по какой-то причине встречались и уникальные экземпляры. Интересно, что ни один из подобных предметов до сих пор не удалось найти целым.



- Это самый крупный фрагмент поливочного водолея, он был произведён в юго-восточном Крыму, - добавил Андрей Николаевич. - Такие сосуды не пользовались популярностью у населения. Те, у кого были деньги и привычка к изыскам, покупали металлические кувшины. Другие же не понимали подобных замашек.