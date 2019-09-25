Форму для отливки подвески с тайными письменами нашли при раскопках в Азове



Новую редкую находку сделали археологи в Ростовской области. Разбирая находки, сделанные за летний период, они наткнулись на редкую литейную форму. Она предназначалась для изготовления узорчатой подвески с красивым орнаментом.



По контуру она украшена виньетками, а в центре — квадрат с некими символами. Рассматривая ее с помощью лупы, археологи поначалу подумали, что это тайнопись. Но позже выяснилось, что в блоке повторяются одни и те же три-четыре значка, то есть это не может быть надписью.



Завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский добавил, что орнамент не похож ни на одно изделие, которое они находили ранее. Даже такие подвески им никогда не попадались. Возможно, мастер хотел лишь создать имитацию надписи, но для чего — неизвестно.



Интересно еще то, что через какое-то время форма для отливки подвески стала не нужна. Мастер срезал часть её стенки и сделал с обратной стороны отверстия для изготовления других предметов округлой формы.

