Древний затонувший город обнаружили на дне Цимлянского водохранилища



На дне Цимлянского водохранилища нашли остатки древнего города Саркел. На фрагменты хазарской крепости наткнулись во время съёмки документального фильма «Великие реки России».



По словам автора и продюсера картины Андрея Подколзина, во время работы над проектом дно водоёма исследовали экологи, они заметили руины. Дайверы погрузились под воду и сделали несколько снимков крепости. Затем кадры отправили в Российскую академию наук.



Изучив фотографии, учёные пришли к выводу, что это могут быть фрагменты древней крепости. В данном месте располагался хазарский город Саркел, который был затоплен в 1952 году.



Отметим, что Саркел возвели в девятом веке. Хазарские правители пригласили византийцев для строительства города. Они использовали специальный кирпич, который и обнаружили экологи.



Сотрудники РАН планируют заняться изучением находки. В июле на место прибудет экспедиция, вооружённая специальным оборудованием.