Дождь пройдет на выходных в Ростове-на-Дону
Дожди и потепление ожидаются на предстоящих выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз погоды на 20-21 ноября составили синоптики Ростовского гидрометцентра.
Небольшой дождь пройдет днем в субботу, 20 ноября, и в ночь на воскресенье. Температура воздуха при этом составит +7...+10 градусов. В воскресенье, 21 ноября, осадков не прогнозируют. Столбики термометров останутся на прежних отметках.
Также, по данным Управления по делам ГО и ЧС, в донской столице на выходных ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20-21 метров в секунду (75 километров в час).