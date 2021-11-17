Дождь пройдет на выходных в Ростове-на-Дону

Фото: Денис Демков

Дожди и потепление ожидаются на предстоящих выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз погоды на 20-21 ноября составили синоптики Ростовского гидрометцентра.Небольшой дождь пройдет днем в субботу,, и в ночь на воскресенье. Температура воздуха при этом составит +7...+10 градусов. В воскресенье,, осадков не прогнозируют. Столбики термометров останутся на прежних отметках.Также, по данным Управления по делам ГО и ЧС, в донской столице на выходных ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20-21 метров в секунду (75 километров в час).