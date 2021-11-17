Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дождь пройдет на выходных в Ростове-на-Дону

Дождь пройдет на выходных в Ростове-на-Дону
Дожди и потепление ожидаются на предстоящих выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз погоды на 20-21 ноября составили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Небольшой дождь пройдет днем в субботу, 20 ноября, и в ночь на воскресенье. Температура воздуха при этом составит +7...+10 градусов. В воскресенье, 21 ноября, осадков не прогнозируют. Столбики термометров останутся на прежних отметках.

Также, по данным Управления по делам ГО и ЧС, в донской столице на выходных ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20-21 метров в секунду (75 километров в час).
Фото: Денис Демков
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.