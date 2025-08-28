В Ростовской области из-за угрозы детонации дрона эвакуировали 89 человек

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в ночь на 28 августа. Силами ПВО уничтожили беспилотники в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.В селе Маньково-Калитвенском части беспилотника повредили электропроводку. Один из домов обесточило.- Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов - всего 89 человек, в том числе детей.Эвакуированные жители остались ночевать у родных и близких. В том числе 12 человек, включая двух детей, поехали в пункт временного размещения. ПВР развернули в сельском Доме культуры.Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено. На место выехали саперы.