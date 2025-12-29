Фото: нейросеть

Донской ЗАГС назвал самые популярные имена для младенцев в 2025 году. Об этом Donday сообщили в пресс-службе ЗАГСа Ростовской области.В этом году году на Дону самыми популярными именами для девочек были София, Мария, Ева, Варвара, Анна. А самыми редкими женскими именами считаются Хрусталина, Феврония, Стелла, Настасья, Луна, Венера, Матрёна, Волга, Дунья, Астра, Жозефина, Устинья, Ялта.Лидирующие позиции в именах для мальчиков занимают Михаил, Александр, Артём, Иван, Матвей. А вот редкими мужскими имена в 2025 году стали Яромир, Харитон, Боец, Спартак, Милорд, Дарий, Оскар, Саламон, Лаврентий, Никанор, Мир, Космос, Золотой, Еремей, Барыш, Ахиллес, Авдей.